القدس في وجدان اهل السودان

خاص الخليج 365:

أهل السودان ليسوا بدعا عن غيرهم من العرب والمسلمين ممن تحظى مدينة القدس بمكانة خاصة في نفوسهم حتي ان الكثيرين مازالوا يذكرون كيف أن أجدادنا – وخاصة قبل العام ثمانية وأربعين وبعضهم بعدها – كانوا يعتبرون زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى المبارك احدى المحطات الهامة التي يأتون بها بعد تشرفهم بزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف والتشرف بزيارة سيد الكونين سيدنا النبي المصطفي صلي الله عليه واله الاطهار وصحبه الاخيار ، وكثيرا ماعرج الحجاج السودانيون من مكة والمدنية حيث الحرمين الشريفين إلى مدينة القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، ويمكننا القول إن هذه احدى مظاهر الارتباط بالقدس الشريف وعدم نسيان قضيتها ومظلومية اهلها .

كان هذا في ما مضى وبدأ يختفي تدريجيا لكن ظلت القدس موجودة في وجدان اهل السودان وقد اختلفت وسائل تعبيرهم عن إبداء ارتباطهم بالمدينة المقدسة ومناصرتها لكن في النهاية النتيجة واحدة من حيث تعميق الارتباط بالقدس والقضية الفلسطينية ومظلومية اهلها .

بعد إعلان الامام الخميني (رحمه الله) عن يوم القدس العالمي عمل الإيرانيون – رسميا وشعبيا – على احياء هذه المناسبة سواء أكانوا في إيران أو خارجها ، وكان نصيب السودان احياءات مستمرة نظمها الإيرانيون – السفارة بالخرطوم – واستمرت منذ إقامة العلاقات بعد سقوط نميري الى أن قطعها النظام البائد ، وكانت مختلف شرائح المجتمع تشارك في الاحياء الرسمي ويحتشدون على مائدة الإفطار السنوي التي يدعو لها منظمو الاحتفالية في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام .

ومع أن المجتمع السوداني كغيره من المجتمعات ليس كله على قلب رجل واحد وتكثر الاتجاهات والاجتهادات والمواقف التي قد تتقاطع احيانا لكن تظل القدس هي القضية التي تجمعهم وتوحدهم وينسون عندها خلافاتهم وتشعباتهم ، وتظل القدس راية تحتها يتوحدون وخلفها يسيرون .

بعد انقطاع العلاقة الرسمية مع إيران توقفت حركة الاحياء المباشر ليوم القدس في السودان ومع أن المسألة لم تمت ولن تموت لكنها تستحق اهتماما أكبر واحياء يليق بها فهلا فعلنا مايمليه علينا الواجب والضمير ؟ نتمني ذلك .

والى القدس نمضي جميعنا باذن الله حتي النصر .

#نحو_القدس

#لا_لصفقة_القرن

#يوم_القدس_العالمي