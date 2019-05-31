دول عربية وإسلامية تشارك في مسيرات يوم القدس العالمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت قناة الميادين في بغداد بمشاركة آلاف العراقيين من بينهم عشائريون ومقاومون في إحياء يوم القدس العالمي في شارع فلسطين تحت عنوان “لا لصفقة القرن”.

وأشار مراسل القناة في طهران إلى أنّ الإيرانيين يشاركون في هذه المسيرات دعماً للقضية الفلسطينية منذ 40 عاماً على الرغم من كل الضغوط مؤكدين رفضهم للقرات الأميركية.

وقالت الميادين في القدس المحتلة إنّ إجراءات أمنية مكثفة جداً يفرضها الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها، مشيرة إلى توافد عشرات آلاف الفلسطينيين باتجاه المسجد الأقصى.

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بدوره، ذكر مراسل الميادين في دمشق أنّ مسيرة في سوق الحميدية انطلقت إحياءً ليوم القدس العالمي نصرة لفلسطين.

#نحو_القدس

#يوم_القدس_العالمي

الميادين