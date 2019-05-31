النيابة العامة تشكل لجنة تحقيق في أحداث”8″ رمضان

أعلنت النيابة العامة عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس نيابة للتحقيق حول إحداث الثامن من رمضان التي راح ضحيتها”6″ من الثوار بميدان الاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة. وقالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ اللجنة بدأت مهامها فور تشكيلها. وبحسب الصحيفة فإنّ اللجنة تضم ممثلين للشرطة، الاستخبارات، والأجهزة الأمنية المختلفة. وأشارت الصحيفة إلى أنّ اللجنة منحت سلطات النيابة العامة كافة ولها الحق في الاستدعاء، الاستجواب، القبض، التفتيش، وزيارة ورسم مكان الحادث.

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