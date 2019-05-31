الصادق المهدي:شعار مدنية وحده لا يكفي لتحقيق مطالب الشعب المشروعة

وقال إن حزب الأمة القومي في اجتماع مجلس التنسيق الأعلى الممثل لقادة الأجهزة في 26 مايو، أوضح أن مثل هذا التصعيد يجب أن يصدر من مجلس قيادي، فضلاً عن أنه لم يأتِ في وقته المناسب وأنه لن يحقق اختراقاً بل يدفع لتصعيد مضاد من المجلس العسكري.

وطالب المهدي بضرورة تكوين مجلس قيادي للحرية والتغيير مهمته الأولى الاتفاق مع المجلس العسكري على ميثاق شرف أو إعلان مبادئ مشتركة، وتكوين حكومة مدنية بخبراء لا محاصصة حزبية، وتشكيل مجلس تشريعي يضم القوى السياسية والمدنية وممثلي المقاومة المسلحة، مع نبذ العنف.

ودعا الصادق إلى ترك ثلاثة أمور للتفاوض مع المجلس العسكري هي تكوين مجلس سيادة مشترك، وتكوين هيئة قضائية مستقلة، تكوين مجلس دفاع وأمن يتفق على صلاحياته، وقال ” هي مواقفنا التي لم نحددها فإن حددناها ورفضها المجلس العسكري حينئذٍ نلجأ لأسلحتنا المدنية ضده”.