وقالت مصادر مطلعة بالدستورية إن المحكمة الدستورية لم تصدر أي قرار أو تقوم بإجراء منذ الحادي عشر من أبريل لحظة تعطيل الدستور، مضيفة ، أن أحكام المحكمة والإجراءات التي تصدرها يتم نشرها للرأي العام.
وفي وقت سابق نشرت صحيفة (السوداني) في عدد الأمس خبراً عن إطلاق سراح عبد الغفار الشريف بواسطة الدستورية، واعتذرت الصحيفة لاحقا عن أي ضرر لحق بالمحكمة الدستورية جراء النشر.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الدستورية: لم نصدر قراراً بإطلاق سراح عبد الغفار الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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