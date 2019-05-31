المحكمة الدستورية: لم نصدر قراراً بإطلاق سراح عبد الغفار الشريف

نفت المحكمة الدستورية إصدار أي إجراء بحق ضابط جهاز الأمن المعتقل عبد الغفار الشريف.

وقالت مصادر مطلعة بالدستورية إن المحكمة الدستورية لم تصدر أي قرار أو تقوم بإجراء منذ الحادي عشر من أبريل لحظة تعطيل الدستور، مضيفة ، أن أحكام المحكمة والإجراءات التي تصدرها يتم نشرها للرأي العام.

وفي وقت سابق نشرت صحيفة (السوداني) في عدد الأمس خبراً عن إطلاق سراح عبد الغفار الشريف بواسطة الدستورية، واعتذرت الصحيفة لاحقا عن أي ضرر لحق بالمحكمة الدستورية جراء النشر.