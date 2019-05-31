محمود عباس:فلسطين لن تشارك في مؤتمر المنامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأكيد على أن فلسطين لن تشارك في مؤتمر المنامة، وقال إن “فلسطين ترفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام”.

فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لا حل في المنطقة من دون حل القضية الفلسطينية. ورأى أنه لا استقرار في المنطقة من دون دولة فلسطينية مستقلة وفق حدود 1967،، ودان الهجمات على السعودية والإمارات.

وتعليقاً على البيان الختامي للقمة، دانت وزارة الخارجية الإيرانية بياني القمتين العربية والخليجية وأكدت أنهما لا يمثلان رأي جميع الدول الأعضاء.

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الخارجية الإيرانية اتهمت السعودية باستغلال شهر رمضان ومدينة مكة المكرمة ووظفتهما كأداة سياسية ضد طهران.

وأضافت “الرياض تنتهج سياسة خاطئة عبر تحقيق مطالب إسرائيل من خلال بث الخلاف بين دول المنطقة والدول الإسلامية”.

#نحو_القدس