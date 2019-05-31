شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: غرّد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرا إلى الأسباب التي تقف وراء مشاركة بلاده في القمم الثلاث التي تستضيفها مكة المكرمة.

وقال رئيس الدبلوماسية القطرية إن بلاده تشارك في هذه القمم، دعما للعمل العربي والإسلامي المشترك، وحرصا على أمن واستقرار المنطقة، ولأن “التحديات العديدة في المنطقة تتطلب تعزيز مفهوم الحوار والتعاون للحفاظ على الأمن الإقليمي”. روسيا اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر توضح الأسباب التي دفعتها للمشاركة في القمم التي تستضيفها مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.