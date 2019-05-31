مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال إسرائيلي في القدس وبيت لحم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قتل شاب وفتى فلسطينيان برصاص القوات الإسرائيلية في حادثين منفصلين أحدهما في القدس بذريعة عملية طعن، والثاني خلال محاولته التسلل عبر الجدار الفاصل لأداء الصلاة في المسجد الاقصى.

وقالت مراسلتنا، إن الفتى القتيل يدعى عبد الله لؤي غيث (15 عاما) من الخليل، مشيرة إلى إصابة شاب آخر (21 عاما) في نفس المكان برصاصة في البطن أثناء محاولتهما التسلل عبر الجدار الفاصل بمنطقة وادي الحمص شمال بيت لحم لأداء الصلاة في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

مقتل فلسطينيين برصاص إسرائيلي في القدس وبيت لحم

وفي حادث آخر قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بذريعة تنفيذه عملية طعن طالت إسرائيليين، بحسبما ذكرت وكالة “معا”. المادة السابقة محمود عباس: نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام المقالة القادمة قطر توضح الأسباب التي دفعتها للمشاركة في القمم التي تستضيفها مكة

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