محمود عباس: نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: رفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.

وقال عباس خلال القمة العربية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة: “نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام”.

وأضاف عباس:

أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن.

وتابع عباس:

لن نشارك في ورشة العمل التي دعت لها الإدارة الأمريكية في المنامة. سبوتنيك

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