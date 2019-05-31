البرهان يعيين الفريق الركن جمال عبد المجيد مديراً للاستخبارات العسكرية

التاريخ: 31-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements قالت مصادر مطلعة إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بإعادة الفريق الركن جمال عبد المجيد للخدمة العسكرية وتعيينه مديراً لهيئة الاستخبارات العسكرية خلفاً للفريق الركن مصطفى محمد مصطفى الذي استقال من عضوية المجلس العسكري الانتقالي مؤخراً. وكان المجلس العسكري حسب صحيفة الإنتباهة، قد عين الفريق أول ركن جمال عمر محمد إبراهيم عضواً بالمجلس ورئيساً للجنة الأمن والدفاع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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