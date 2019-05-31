الفريق جابر رئيساً لمجلس (سوداتل) وتجديد الثقة في طارق مديراً عاماً

التاريخ: 31-مايو-2019 فى : أخبار 44 مشاهدة قرر مساهمو الشركة السودانية للاتصالات “سوداتل” استكمال مجلس الإدارة بتعيين الفريق إبراهيم جابر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري رئيساً للمجلس، كما تم إضافة وكيل المالية ومحافظ بنك السودان وتجديد الثقة في المهندس طارق حمزة زين العابدين رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً لسوداتل. Advertisements وجرى أيضاً حسب صحيفة الإنتباهة، تكليف معتز عبده قطاع الموارد البشرية، وإعفاء مايسة إبراهيم من منصبها مديراً لقطاع “أش آر”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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