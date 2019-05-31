هتافات السودانيين (مدنية مدنية يا برهان) تلاحق البرهان أثناء أداء العمرة

التاريخ: 31-مايو-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة لاحقت دعوات السودانيين إلى تشكيل حكومة مدنية بالبلاد قيادات المجلس العسكري خلال زياراتهم خارج السودان. Advertisements وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أثناء أداء شعيرة العمرة يظهر هتافات سودانيين يطالبون بحكومة مدنية، وردد عدد من السودانيين حسب صحيفة الإنتباهة، هتافات أثناء عبور البرهان وهو محاط بحراسة مشددة من قوات الأمن السعودي (مدنية مدنية يا برهان مدنية يا برهان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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