الدستورية: لم نصدر قراراً بإطلاق سراح عبد الغفار الشريف

نفت المحكمة الدستورية إصدار أي إجراء بحق ضابط جهاز الأمن المعتقل عبد الغفار الشريف.

وقالت مصادر مطلعة بالدستورية إن المحكمة الدستورية لم تصدر أي قرار أو تقوم بإجراء منذ الحادي عشر من أبريل لحظة تعطيل الدستور، مضيفة حسب صحيفة السوداني، أن أحكام المحكمة والإجراءات التي تصدرها يتم نشرها للرأي العام.

Advertisements

ونشرت (السوداني) في عدد الأمس خبراً عن إطلاق سراح عبد الغفار الشريف بواسطة الدستورية نقلاً عن موقع (باج نيوز)، وتعتذر الصحيفة عن أي ضرر لحق بالمحكمة الدستورية جراء النشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)