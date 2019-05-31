إغلاق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم وسحب ترخيص موظفيه

التاريخ: 31-مايو-2019
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أصدرت السلطات المختصة بالمجلس العسكري قراراً أمس قضى بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان دون إبداء أي أسباب وفقاً لمصدر، وقالت قناة الجزيرة على صفحتها الرسمية إن السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتباراً من يوم أمس.
وأوضحت القناة حسب صحيفة السوداني، أن ضباطاً من الأمن أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكري الانتقالي.
وبحسب القناة فإن أجهزة الأمن أبلغت مدير مكتب الجزيرة بالخرطوم بقرار المجلس وإغلاق المكتب والتحفظ على أجهزته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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