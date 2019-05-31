هازارد وريال مدريد.. تفاصيل الساعات الأخيرة

لم ينتظر النجم البلجيكي إيدن هازارد كثيرا بعد نهاية موسمه مع تشيلسي والتتويج بالدوري الأوروبي، ليعلن قرار رحيله عن الفريق ويفتح باب الانتقال إلى ريال مدريد.

وقاد هازارد تشيلسي أمس الأربعاء للفوز على أرسنال 4-1 في نهائي الدوري الأوروبي، وأسهم في تتويج فريقه بتسجيل ثنائية وتقديم تمريرة حاسمة.

وقال هازارد عقب المباراة “سنتخذ القرار خلال أيام قليلة، وكان الهدف الوحيد لدي الآن هو الفوز في هذا النهائي.. اتخذت قراري بالفعل والآن بانتظار القرار من كلا الناديين. أعتقد أن هذا سيكون الوداع، ولكن يصعب التوقع في كرة القدم”.

وأضاف “حلمي كان اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد حققت ذلك ضمن واحد من أكبر الأندية، لذلك ربما حان الوقت الآن لتحدّ جديد”.

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ووفقا لصحيفة “أس” الإسبانية فإن ريال مدريد سيقدم اليوم عرضا نهائيا لتشيلسي من أجل إتمام الصفقة في أقرب وقت.

وبحسب الجزيرة نت أوضحت الصحيفة أن المهاجم البلجيكي قد يصل إلى العاصمة الإسبانية يوم السبت المقبل تمهيدا لتوقيع عقده الجديد مع النادي الملكي الذي يسعى لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام يوم الاثنين المقبل في ملعب سانتياغو برنابيو.

وأشارت إلى أن إدارة النادي الإنجليزي ستجد نفسها مجبرة على التفاوض وقبول عرض ريال مدريد، لأن عقد هازارد ينتهي في العالم المقبل وقد يرحل مجانا في الموسم المقبل إن لم تتم صفقة انتقاله الآن.

وانضم هازارد إلى تشيلسي في عام 2012 قادما من ليل الفرنسي، وخاض مع الفريق 352 مباراة في مختلف البطولات مسجلا 110 أهداف، وحقق ستة ألقاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)