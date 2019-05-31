قوى الحرية و التغيير .. الإضراب كان ناجحاً بكل المقاييس

أعلنت قوى الحرية والتغيير عن نجاح الإضراب العام الذي نفذه العاملون والموظفون خلال اليومين الماضيين بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين.

وتخلّلت الإضراب مظاهرات عديدة رفع خلالها المحتجون لافتات كتب عليها “إضراب، إضراب” و”مدنيّة”، ولوّح بعضهم بعلم السودان.

وتظاهر مئات من موظفي البنوك والجهات الحكومية بما في ذلك وزارة النفط، أمام مبنى بنك السودان المركزي.

وقال القيادي بقوى التغيير أحمد إسماعيل إن “الإضراب كان ناجحاً بكل المقاييس وكل الفئات التي التزمت نفّذت الإضراب، ووفقاً لتقييمنا فإن الإضراب ناجح بنسبة 90%”.

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وأفاد زميله بابكر فيصل بأنه “منذ أن توقّف التفاوض الأسبوع الماضي لم يحدث اختراق ولم تحدث اتصالات رسمية بيننا وبين المجلس العسكري”.

أما القيادي صديق فاروق فقال إن “العصيان المدني هو خطوتنا التالية. إذا لم يحدث اختراق سنذهب إليه”.

وبحسب الجزيرة نت شدد عضو المجلس العسكري صلاح عبد الخالق سعد على أن المجلس لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة، معتبراً أن قوى الحرية والتغيير لا تمثل الشعب السوداني كله.

وأشار إلى أن لدى المجلس العسكري خيارات عدة في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، منها إجراء انتخابات مبكرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)