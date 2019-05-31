عاجل.. أنباء عن إغلاق مكتب الجزيرة بالخرطوم

ورد إلينا نبأ عاجل منذ قليل، يفيد بإغلاق مكتب الجزيرة بالخرطوم وسحب تراخيص المراسلين والمصورين. وأفادت مصادر إعلامية، عن استدعاء فريق القناة من ساحة الاعتصام بالخرطوم بالقرب من القيادة العامة للجيش السوداني. وقالت المصدر يجرى الآن عمليات حصر معدات مكتب قناة الجزيرة للاغلاق.

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