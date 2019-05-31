الخارجية السودانية تحذر سفراء البعثات الأجنبية من ارتياد ساحات الاعتصام حرصا على سلامتهم

حذرت وزارة الخارجية السودانية سفراء الدول الأجنبية والبعثات والمنظمات الدولية والإقليمية من ارتياد ساحة الاعتصام بالعاصمة الخرطوم والولايات في الوقت الراهن والى حين أخطار اخر لضمان سلامتهم. وقالت في بيان اليوم الخميس لايسمح لجميع أعضاء تلك الجهات التواجد في مناطق الاعتصامات والتظاهرات والتجمعات وعليهم مراعاة الاخطار المسبق لأي نشاط قد يمس الأمن القومي للبلاد ودعتهم الى الالتزام بالمعاهدات الدولية وحقوق الدول المستضيفة والدول الباعثة والتي يأتي على رأسها سلامة وأمن البعثات والأمن الوطني للدولة المستضيفة واحترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. ويذكر ان عدد من سفراء الدول الأجنبية سجلو زيارات الى ساحة الاعتصام بالقرب من القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

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