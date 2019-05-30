"ساطع الحاج".. أخر محاولات الدوحة لاستقاطب القيادات السياسية السودانية

دوما ما سعت قطر إلي استغلال الحراك الشعبي الذي إندلع في الوطن العربي، وذلك عن طريق فتح أبوابها أمام أعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر وسوريا واليمن، وبعد الحراك الشعبي في السودان استمرت تلك المحاولات لإنتزاع شرعية ومطالب الشعب السوداني والحفاظ علي وجودها في المشهد السياسي السوداني.
ويعد "ساطع الحاج" رئيس الحزب الناصري السوداني، أخر محاولات الدوحة لاستقاطب القيادات السياسية السودانية، وذلك بعد أن وقع الحزب على إعلان الحرية والتغيير وأصبح عضو بوفد تحالف المفاوضات مع المجلس العسكري.
كشفت الزيارة التي قام بها "ساطع" إلى الدوحة، دون علم تحالفغ قوى إعلان التغيير، العلاقة المشبوهة بينه وبين قطر، بعد أن تمت بترتيب من صلاح الدين الزين، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لقناة الجزيرة،على الرغم من أن انتهاء حكم جماعة الإخوان في السودان بلا رجعة، ولكن قطر لا تزال تبحث عن سبيل لإعادتهم إلى الحكم مرة أخرى، أو التأثير فيه، ولذلك تسعى لشراء بعض الشخصيات السياسية ممن لا يراعون مصلحة أوطانهم
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