شاهد.. تغطية مباشرة لـ "القمة الخليجية العربية" في السعودية

استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليل الخميس، قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة الخليجية الطارئة، التي دعت لها المملكة العربية السعودية، وتستضيفها مكة المكرمة ليل الخميس.

القمة الخليجية، دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، تتبعها قمة عربية طارئة ليل الخميس، وقمة ثالثة إسلامية الجمعة.

