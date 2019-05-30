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شاهد.. تغطية مباشرة لـ "القمة الخليجية العربية" في السعودية

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استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، ليل الخميس، قادة دول في قصر الصفا بمكة المكرمة، بحضور ولي العهد الأمير .

يأتي ذلك قبيل انطلاق القمة الخليجية الطارئة، التي دعت لها المملكة العربية ، وتستضيفها مكة المكرمة ليل الخميس.

القمة الخليجية، دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة، تتبعها قمة عربية طارئة ليل الخميس، وقمة ثالثة إسلامية الجمعة.

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