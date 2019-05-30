السقلدى: يجب أن نقدم الدعم لأسر الشهداء والجرحي

قال، صلاح السقلدى، الصحفي والناشط السياسي الجنوبي، أن هناك مؤامرة تحاك ضد القضية الجنوبية من قبل كل القوى اليمنية علي اختلاف توجاهتهم الفكرية والسياسية لطمس القضية الجنوبية وبقاء هذة القوى مهيمنة ومسيطرة على الجنوب بثرواته ومقدراته التي تم السطو عليها منذ حرب 1994 واقصاء الجنوب من الشراكة الوحدوية ووضعة على هامش مجريات الاحداث منذ ذلك التاريح حتى ذلك اليوم .
وأضاف السلقدى، انه يجب علينا تقديم الدعم لكافة اسر الشهداء والجرحي وخصوصا فى مصر، مؤكداً على أن الرعاية والدعم المقدم لهذه الأسر لايساوى شيئا امام ماقدمة الشهداء والجرحي البواسل اللذين ضحوا بأرواحهم فداءاً لهذا الوطن.
وثمن السقلدى، من دور الشباب اليمني فى مصر، مشيراً الي أن مصر اصبحت الملتقي الاقليمي لابناء الوطن.
واختتم الصحفى الجنوبي كلمته، بشكر القائمين على التنظيم وكل من حضر العزاء، ووجة الشكر لكل أسر الشداء والمصابين .
جاء ذلك خلال العزاءالذى أقيم ،أمس، بمقر نادي الشباب الكائن في ميدان هيئة التدريس .
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