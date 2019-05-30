أبناء الجنوب يقيمون عزاءً على أرواح شهداء معركة الضالع فى النادى اليمني بمصر

أقام ملتقي ابناء الجنوب في مصر، أمس، مجلس عزاء علي روح الشهداء الذين سقطوا خلال الفترة الماضية في معركة قطع النفس بالضالع دفاعا عن الوطن من هجمات ميليشيات الحوثيين .

وأقُيم العزاء بمقر نادي الشباب الكائن في ميدان هيئة التدريس متفرع من شارع مصدق الدقي الساعة التاسعة مساء أمس.

ووجه الملتقى الدعوى لكل الجنوبيين الموجودين في مصر للحضور تكريماً وتخليداً لذكري شهداء الوطن .

حضر العزاء لفيف من إبناء الجنوب واسر الشهداء.