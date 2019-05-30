رسمياً..اتحاد الكرة يصدر برمجة مرحلتي النخبة والتحدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم اليوم”الخميس” برمجة مباريات الدوري الممتاز لمرحلتي النخبة والتحدي والتي ستبدأ في الثامن من يونيو المقبل.

وقال الاتحاد بحسب خطابٍ ممهور بتوقيع الأمين العام حسن أبو جبل إنّ مجلس إدارة الاتحاد قرّر تعديل لائحة الدوري الممتاز لموسم 2008 ـ 2009 وإلغاء نتائج المرحلة الأولى للنخبة والتحدي.

وأعلن اتحاد الكرة أنّ اللجنة المنظمّة قرّرت برمجة مباريات دوري النخبة والتحدي لتلعب من دورة واحدة.

وبحسب الخطاب فإنّ ولاية الخرطوم ستحتضن مباريات دوري النخبة، فيما تلعب مباريات التحدي بمدينة الأبيض.

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وتضم مجموعة النخبة فرق المريخ الخرطوم، الهلال الخرطوم، هلال الأبيض، الشرطة القضارف، المريخ الفاشر، الأهلي شندي، حي الوادي نيالا، الخرطوم الوطني.

وسيواجه الهلال الخرطوم نظيره الخرطوم الوطني في الثامن من يونيو، فيما يلعب المريخ في التاسع من يونيو أمام الشرطة القضارف،ويلعب الأهلي شندي أمام المريخ الفاشر في الثامن من ذات الشهر، على أنّ تلعب مباراة الهلال الأبيض أمام حي الوادي نيالا في التاسع من الشهر ذاته.

أما مجموعة التحدي، فتضم كلاً من الأهلي مروي، الأمل عطبرة، الأهلي الخرطوم، الموردة الخرطوم، الرابطة كوستي، الهلال كادوقلي، وود هاشم سنار، وحي العرب بورتسودان.

وستبدأ مباريات التحدي في الثامن من يونيو بمواجهة الأهلي مروي ونظيره الهلال كادوقلي، فيما تلعب مباراة الموردة الخرطوم وود هاشم سنار في التاسع من يونيو.