شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : هددت إدارة فضائية معروفة موظفيها بالفصل حال تنفيذهم للإضراب الذي دعا له إعلان الحرية والتغيير. وقال موظف يعمل بالقناة إن الإدارة خاطبت الموظفين عبر الإيميل الرسمي للمحطة نوهت إلى ضرورة الالتزام بالعمل وأن أي تقصير يعرض صاحبه للفصل عن العمل بالمحطة، إلى ذلك أكد المصدر حسب صحيفة السوداني، أن عدداً من الموظفين دخلوا في إضراب ورفضوا الانصياع لتهديدات الإدارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فضائية معروفة تهدد موظفيها بالفصل بسبب الإضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.