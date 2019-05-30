البنك الزراعي يعلن استمرار العمل خلال أيام العطلة

الخليج 365 :

أعلن المدير العام للبنك الزراعي السوداني، صلاح الدين حسن أحمد، استمرار العمل بالبنك بفروعه بالولايات كافة، ابتداءً من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل، على أن يعاود العمل عقب الثلاثة أيام من عيد الفطر.

وأوضح صلاح الدين حسبما نقلت وكالة السودان للأنباء، أن الخطوة لتمكين المزارعين من تسلم استحقاقاتهم مقابل شراء محصول القمح والبالغ قدرها مليار و468 مليون جنيه، وتوفير كل مدخلات الموسم الصيفي الحالي بفروع البنك بالولايات.

وأشار صلاح الدين إلى تسلم البنك الزراعي حتى الآن 398 ألف طن قمح من المزارعين بسعر التركيز المعلن عنه، أي ما يعادل 3,684,347 جوالاً، وناشد المزارعين بتسلم استحقاقاتهم نقداً.