ارتفاع كبير في أسعار الدولار بالسوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

على نحوٍ مفاجئ، أعلن السوق الموازي اليوم الخميس عن ارتفاعٍ في سعر الدولار وصل إلى 65 جنيهًا للبيع نقدًا، و 73 جنيهًا للبيع عبر الإجراءات المصرفية. وفي المقابل، بلغ سعر الريال السعودي 17 جنيهًا، فيما وصل سعره عبر الإجراءات المصرفية 20 جنيهًا. وعزا متعاملون في السوق الموازي الخطوة لقلة المعروض من العملات الأجنبية ، ما دعا بعض التجّار للتوقف عن العمل لعدّة أيام. وتوقعوا في الوقت ذاته مزيد من الارتفاع في أسعار العملات لا سيما عقب عطلة العيد لزيادة الطلب لمقابلة الاستيراد وموسم الحج. وسجل الدولار يوم الأربعاء 29 مايو 2019 في السوق الموازي، 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، و 71.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات. ويوم الثلاثاء 28 مايو 2019 في السوق الموازي، سجل الدولار 63.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.80 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 71.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.