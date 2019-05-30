إضراب القطاع الصحي.. الموقف الآن…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أجمع عدد من مديري مستشفيات ومديري عامين استطلعتهم (السوداني) أمس على نجاح الإضراب، وقالوا إن نسبة الإضراب وسط الحالات الباردة بلغ نسبة 100%، مشيرين إلى ضعف نسبة تردد المرضى لتلقي الخدمة بالمستشفيات، فيما أشاروا إلى توقف عدد من الأقسام، إلا أنهم أكدوا معالجة الحالات الحرجة. في وقت امتنع فيه بعض مديري المستشفيات من التعليق على نسبة الإضراب ومدى تأثر مشافيهم به، إلا أن مصادر طبية أكدت لـ(السوداني) نجاح الإضراب في القطاع الصحي بنسبة 100% ما يُشير إلى نجاح الخطوة القادمة وهي العصيان المدني.

التخصصات الدقيقة

وزارة الصحة بالخرطوم أكدت أمس الأول على ضرورة إدارة المرحلة القادمة باقتدار، ودعت إلى عدم التوقف عن العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، منوهة إلى أن التوقف عن العمل يدفع ضريبته المريض ورسالة الكوادر الصحية هي معافاة المريض وليس هلاكه.

مدير مستشفى جعفر بن عوف للأطفال د.علي عربي، أكد في حديثه لـ(السوداني) أمس، موقف المستشفى الآن به حالات حرجة وفيه عناية مكثفة لـ(8) حالات تمت متابعتها بالإضافة إلى (9) حالات بالعناية الوسيطة، مشيرا إلى وجود (16) طفلا بالحضانة، فضلا عن حالات غسل الكلى التي تعمل في 3 ورديات وجميعها مغطاة.

عربي أكد أن نسبة الإضراب للحالات الباردة بنسبة 100%، وأضاف: لكن التخصصات الدقيقة تمت تغطيتها بصورة كاملة حفاظا على حياة المريض، مشيرا إلى توقف العمل للموجات الصوتية والمناظير وموجات القلب للأطفال، موضحا أن نسبة الغياب بالمستشفى وصلت لـ(50)%، وأضاف أن نسبة التردد على المستشفى أمس ضعيفة.

أقسام الطوارئ

من جانبه أكد مدير عام مستشفى بحري د.الفاتح وراق في حديثه لـ(السوداني) أمس، أن كل أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل بصورة طبيعية بالإضافة إلى أقسام الكلى والنساء والتوليد، مستدركا: لكن الحالات الباردة متوقفة تماما، وحول نسبة الإضراب بالمستشفى، أضاف: (لم يصلني التقرير حتى الآن).

غياب 50%

وطبقا لمصدر مطلع بالصحة في حديثه لـ(السوداني)، فإنه بالنسبة لرئاسة الوزارة الاتحادية والولائية فإن عدد الموجودين بلغ 34% من القوة العاملة، مشيرا إلى أن جزءا من العاملين جاءوا إلى الوزارة لصرف مرتباتهم وجزء آخر لكسر الإضراب، مؤكدا أن الإضراب للحالات الباردة بالمستشفيات نجح بنسبة 100% في مستشفيات بحري وأم درمان والدايات، وأضاف: العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية للحالات الطارئة فقط، وقال إن الإضراب بالمستشفيات العامة 84-87%، مشيرا إلى وجود غياب في المراكز الإدارية تجاوز الـ50%، وأضاف: ربما فهموا الإضراب خطأ بأنه غياب عن العمل، لافتا إلى أن الإضراب بالمستشفيات الخاصة مثل إمبريال، رويال كير نجح تماما، وأن معظم العيادات الخاصة مغلقة، كما أن نسبة التردد ضعيفة، مشيرا إلى أن الأطباء يحملون ديباجة (أنا مضرب). منوها إلى أن موظفي وزارتي الصحة الاتحادية وولاية الخرطوم نفذوا وقفة احتجاجية بتمثيل من كل الإدارات منذ الساعة العاشرة وحتى الحادية عشرة والنصف صباحا في شارع النيل، مشيرا إلى أنه بعد تنفيذ الوقفة مُنعوا من دخول الوزارة من قبل الحرس ولولا تدخل الأجاويد لحدث ما لا يحمد عقباه، وقال إنهم دعوا إلى وقفة احتجاجية اليوم من أمام وزارة الصحة إلى القيادة العامة.

أكثر من ناجح

في تصريح للعضو بقوى إعلان الحرية والتغيير د.محمد نقد الله في حديثه لـ(السوداني) أمس، فإن الإضراب أكثر من ناجح، وأضاف: (نحن في انتظار التقرير النهائي لكن المؤشرات الأولية تؤكد نجاح الإضراب بنسبة 100%).