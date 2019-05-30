إليكما!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> وأعني دقلو (إخوان)..بالمنطق > وأعني دقلو (إخوان)..> فقد طغى صوتيهما في غياب صوت الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي..> سيما دقلو الكبير؛ نائب هذا المجلس العسكري..> وقد نُسب إليه أن بعض رفقائه في المجلس نصحوه بالصمت…إلا أنه أبى..> وليته عمل بنصيحتهم هذه…إن صحت الرواية..> وذلك بدلاً من التمادي في أسلوب خطابي يُذكر الناس بالبشير… ورموز الإنقاذ..> فطريقة المخلوع في الكلام لم تكن تقل سوءاً عن أفعاله..> وأدت ــ بتراكم السنوات ــ إلى (تراكم) شحنات من الغضب تجاهه… وتجاه نظامه..> وانفجرت هذه الشحنات أخيراً هتافاً فحواه (تسقط بس)..> وكان مقصوداً به (الرقاص) في المقام الأول؛ ثم الأدنى… فالأدنى… فالأدنى..> يعني علي عثمان… نافع…الجاز؛ وهكذا..> وكتبنا كثيراً ننصحهم ــ وإخوانهم في السوء ــ بأن يُسعد النطق إن لم تُسعد الحال..> ولكن السوء تواصل؛ أفعالاً… وأقوالاً… وأخلاقاً..> وكلما ازدادت وتيرة الفشل ــ واكتناز المال ــ ازدادت وتيرة استفزاز الناس..> وحميدتي ــ وأخوه ــ يعلمان ذلك… ويعلمان نتائجه..> ورغم ذلك يسيران على خطى لغة المخاطبة الاستفزازية ذاتها… هذه الأيام..> وما من يوم يمر وإلا ويسمع الناس تحدياً من دقلو الكبير..> ويصر دقلو هذا ــ بفهم غريب ــ على مسح كل انطباع جميل عنه في بداية الثورة..> وأنا ــ كاتب هذه السطور ــ كنت أحد الذين أشادوا به كثيراً..> بيد إنا لا نعلم ماذا دهاه الآن؛ فالآثار السلبية للسلطة لا تظهر بمثل هذه السرعة..> ولا ندري (كيف يكون الحال) بعد عامٍ… فأكثر..> ومن أجل هذا كره السودانيون حكم العسكر… وخطاب العسكر… وأسلوب العسكر..> ولكنه لم يكره العسكر كأفراد مؤسسة وطنية محترمة..> ودلالة ذلك استجارته بهم من أحد منسوبيهم ــ وهو البشير ــ بعد أن طغى وتجبر..> بل وهمَّ بهم قتلاً ــ جماعياً ــ بالرصاص الحي..> فجيش السودان ــ طوال تاريخه ــ لم يعتد على أبناء وطنه العزل؛ وإن ثاروا..> ولكن أفراداً من قوات دقلو ــ الكبير والصغير ــ يفعلونها..> ونهار الأول من أمس اعتدوا على بعض موظفي البنك المركزي… أمام الكاميرات..> ومع الاعتداء شيءٌ من استفزاز لم نعهده في الجيش..> والذين تسببوا في مجزرة الثامن من رمضان كانوا يرتدون زي الدعم السريع..> وإن لم يكن هو الدعم السريع ذاته فعناصر تشبهت به..> ومن قبل ــ إبان ثورة ديسمبر ــ ارتدت عناصر أيضاً زي الشرطة لضرب الثوار..> ولكن ما من عناصر تفكر في زي القوات المسلحة أبداً..> والآن لا أحد من أعضاء العسكري ــ من القوات المسلحة هذه ــ يستفز الشعب..> وعلى دقلو (إخوان) أن يراجعا حساباتهما سريعاً..> وعلى الكبير منهما ــ بالذات ــ أن يجتهد في استعادة حب الناس له… الذي أضاعه..> وأول خطوة ــ في سبيل ذلك ــ ألا يستمع إلى (المطبلين)..> فهؤلاء هم الذين ظلوا وراء البشير ــ تطبيلاً ــ حتى أوردوه موارد الهلاك..> كما يبتعد ــ بالقدر ذاته ــ عن رموز أحزاب الكيكة..> فإن كان فيهم خيرٌ يُرتجى لما زادوا نظام البشير خبالاً… وضغثاً على إبالة..> يا دقلو (إخوان): نرجو منكما الكثير في هذه المرحلة..> وهذه رسالتي إليكما!!
كانت هذه تفاصيل خبر إليكما!!.. بقلم صلاح الدين عووضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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