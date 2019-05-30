تجمع المهنيين يتهم عسكريين متفلتين بقتل وإصابة عدد من المعتصمين

اتهم تجمع المهنيين السودانيين متفلتين من القوات النظامية بالتورط في قتل أحد المعتصمين وإصابة سبعة آخرين في شارع النيل بالخرطوم، وناشد الثوار بالالتزام بحدود الاعتصام حول القيادة العامة للجيش.

وقال التجمع في بيان صحفي ان عدداً من متفلتي الأجهزة النظامية وبعض المدنيين اعتادوا على ممارسة الظواهر السالبة في شارع النيل، بمساعدة مروجي الممنوعات ومن ثم الانخراط في مواجهات مع الشرطة العسكرية المسئولة عن ضبط منسوبي المؤسسة العسكرية.

وحمّل تجمع المهنيين المجلس العسكري مسئولية الحادثة، وقال إن مسؤولية ضبط ومحاسبة المتفلتين من الأجهزة العسكرية هي جزء من مهام المجلس، وأن فشله في القيام بهذه المهام يثير الكثير من التساؤلات.