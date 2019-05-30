“تيار الشريعة”: لن نقر اي اتفاق سياسي لا يتفق مع قيمنا

اكد تيار نصرة الشريعة والقانون أن اي اتفاق سياسي بين لا يتفق مع قيمنا لن يقره ، وشدد علي ان من يصف التغيير الذي حدث بالبلاد بأنه ضد الإسلام السياسي واهم وخارج منطق الماضي والحاضر.

وقال الامين العام لتيارة نصرة الشريعة ودولة القانون وان ما تم هو ضد الفساد والاستبداد الذي يجب مقاومته،ودعا المجلس العسكري للدخول في مرحلة انتقالية آمنة متفق ومتراضى عليها من كل مكونات الشعب السوداني والقوى السياسية.

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وشدد الجزولي الذي كان يتحدث في افطار رمضاني جامع بمدينة كوستي نظمه تيار الشريعة لقياداته بولاية النيل الابيض ، علي ان تتسم الفترة المقبلة بالتصافي والتصالح السلمي والسياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة تديرها حكومة مستقلة ليست مسيسة لا تنتمي لليسار او اليمين تسلم فيها السلطة للحكومة المنتخبة.

وبحسب الشروق اكد الامين العام لتيار نصرة الشريعة ودولة القانون أن الفراغ الدستوي والواقع الحالي بالبلاد تحيط به مخاطر ، وقال إن تيار نصرة الشريعة مدرك لكل هذه المخاطر ومواجهة كل السيناريوهات.

وحيا الجزولي اهل النيل الابيض ومناصرتهم للإسلام منذ الثورة المهدية واكد أن الولاية تعد اول ولاية تكون فرعية تيار نصرة الشريعة ودولة القانون بالولايات واول ولاية تشارك في تسيير موكب لمسيرة الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)