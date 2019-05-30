الاتحاد العربي يطلب مشاركة القمة ببطولة محمد السادس

خاطب الاتحاد العربي لكرة القدم، الاتحاد السوداني للعبة، مطالباً بمشاركة ناديي القمة الهلال والمريخ في النسخة القادمة من البطولة التي أطلق عليها بطولة الملك محمد السادس، والتي ستنطلق في أغسطس التي ستختتم في منتصف شهر أبريل من العام 2020.

وجدد الاتحاد العربي التزامه بالحوافز المالية الضخمة التي تنص على الحصول على مبلغ (25) ألف دولار للمغادرين من دور الـ(32) مع منح ذات المبلغ كاستحقاق للذهاب والإياب بهذه المرحلة من البطولة.

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وبحسب الشروق سيتم منح (50) ألف دولار للمودعين المنافسة في دور الـ(16)، ومبلغ (200) ألف دولار للمودعين في دور الثمانية، و(500) ألف دولار للمودع من نصف النهائي، و(2,500) مليون دولار لصاحب المركز الثاني، و(6) ملايين دولار للمتوج باللقب.

إلى ذلك، بلغ مبلغ الغرامات الصادرة بحق نادي المريخ من الاتحاد العربي لكرة القدم في مشاركته الأخيرة، والتي بلغ فيها نصف النهائي، (54) ألف دولار، تضاف إليها (10%) استحقاق الاتحاد الوطني من عائدات المشاركة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)