ارتفاع أسعار مستلزمات العيد بأسواق الخرطوم

شهدت اسعار مستلزمات العيد ارتفاعاً ملحوظاً في ظل تراجع للقوة الشرائية باسواق الخرطوم وفي جولة لـ(وكالة السودان للأنباء) وصف عدد من المواطنين الزيادات التي تشهدها اسعار الملابس ( بالجنوني) مشيرين إلى أن هذه الزيادات تؤثر على ميزانية الدخل اليومي خاصة في ظل تزايد الاعباء المعيشية وأكد محمد أحمد صاحب الملبوسات الجاهزة بسوق الخرطوم انعدام السيولة لدى المواطنين مما أدى إلى الركود، مشيراً إلى أن أسعار الملابس التي شيرت بلغ 300 جنيها والاسكيرت 400 جنيه والطرحة 200 جنيه وقال التاجر أحمد عثمان صاحب محل ملبوسات بالخرطوم بحري أن سعر لبسة الاطفال بلغ 700 جنيها والحذاء 350 جنيه فيما بلغ سعر الحذاء النسائي 400 جنيها ، مشيرا لتفاوت سعر الثوب النسائي السويسري ما بين 3-4 ألف جنيهاً والتوتل العادي 1400 جنيها والكرب السادة 800 جنيه بينما بلغ سعر الحذاء الرجالي 200 جنيها وبنطلون الاطفال 250 جنيها والقميص 200 جنيه وبلغ سعر البنطلون التركي 550 جنيه وبلغ سعر الجلابية الرجالية 500 جنيهاً والعراقي 250 جنيهاً ، بينما بلغ كيلو الحلوي (القزقز) 120 جنيه والنعناع 70 جنيها للكيس والحلوى التركية الكيس 150 جنيها .

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