عاجل.. 34 قتيلاً في اشتباكات عرقية جنوب السودان

ذكر مسؤول حكومي في جنوب السودان اليوم الخميس، أن 34 شخصاً على الأقل قتلوا عندما اشتبكت جماعتان عرقيتان في جنوب السودان.

وقال أتيم مدوت ياك، حاكم ولاية تويج، إن نحو 18 آخرين أصيبوا عندما هاجم أفراد من جماعة نوير من ولاية ليج الشمالية قطعان الماشية الخاصة بجماعة دينكا في قرية أخرى في ولاية تويج المجاورة مساء أمس الأربعاء.

وأكد لام تونجوار وزير المعلومات في ولاية ليج الشمالية وقوع الهجوم، الذي يعتقد أن السبب وراءه هو سرقة الماشية.

يشار إلى أن سرقة الماشية تحدث منذ قرون بين الجماعات العرقية في الدولة الواقعة بشرق افريقية، وأحياناً ما يتم اختطاف الأطفال خلال عمليات سرقة الماشية لاستخدامهم كخدم في المنازل.

وأسفرت عمليات سرقة الماشية عن مقتل مئات الأشخاص في جنوب السودان منذ عام .2011