أخبار لا تفوتك| تحذيرات صادمة.. وإطلاق نار بمحيط الإعتصام (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان يصل إلى جدة

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى جدة اليوم, لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن جعفر, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

عصيان مدني بعد الإضراب في السودان

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية نجاح الإضراب العام الذي دعت إليه بنسبة 90%، وأظهر حجم التفويض الواضح لها من قبل المجتمع، فيما اعتبر المجلس العسكري الانتقالي أنّ هذه القوى لا تمثل الشارع السوداني كله، محذراً من انفجار الوضع في البلاد.

وقالت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، في ختام الإضراب الذي استمر يومين، إنّ الالتزام الشعبي الواسع بالإضراب مثّل تفويضاً واضحاً من المجتمع السوداني لقوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في البلاد.

كما هددت قوى التغيير بالاتجاه إلى خيار العصيان المدني إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبها بنقل السلطة للمدنيين وتشكيل مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية تكون أغلبيته مدنية وكذلك رئاسته، وقالت إنّ الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة يعتبر إجهاضاً لمسيرة التفاوض بين قوى التغيير والمجلس العسكري.

وأوضح صدّيق فاروق، القيادي في “الحرية والتغيير”، أنه “من غير المقبول أن يصعد المجلس العسكري فوق أكتاف الثورة السودانية”، مضيفاً أن المجلس إذا لم يستجب لمطالب الشعب السوداني فإنهم سيتجهون إلى العصيان المدني، مع تأكيد سلمية الثورة.

وقالت “الحرية والتغيير” إنه لم يحدث أي تواصل بينها وبين المجلس العسكري منذ توقف مفاوضاتهما قبل أسبوع، مؤكدةً أنّ “الحديث عن إجراء انتخابات مبكرة بمثابة وضع العربة أمام الحصان، وهي وسيلة ضغط مرفوضة”.

وبينت أنها بدأت الاستعداد لأداء صلاة عيد حاشدة في مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش بوسط الخرطوم وفي معظم الولايات.

عسكري السودان يحذر من الانفجار والمعارضة تتمسك بالسلمية

حذر عضو بالمجلس العسكري الانتقالي بالسودان مساء الأربعاء، من أن البلاد قابلة للانفجار بأي لحظة، إذا تعامل السياسيون بعدم جدية و"مراهقة"، على حد وصفه.

وقال عضو المجلس العسكري السوداني صلاح عبد الخالق سعد إن "لدينا أكثر من 8 جيوش تحمل السلاح، ونحذر من انزلاق السودان إلى مستنقع الفوضى"، معتبرا أن "قوى الحرية والتغيير مهما علا صوتها، فإنها لا تمثل الشعب كله"، بحسب تصريحات أوردتها قناة "الجزيرة".

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وأكد سعد أن المجلس العسكري الانتقالي "لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة من الشعب السوداني".

عرمان: تلقيتُ رسائل من حميدتي والبرهان لمغادرة السودان

كشف ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/جناح عقار عن رفضه ست رسائل من المجلس العسكري الانتقالي تطالبه بمغادرة السودان.

وأوضح عرمان في بيان أن خمسا من الرسائل جاءت من نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، وسادسة من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

والحركة الشعبية شمال هي حركة مسلحة تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011.

وقال عرمان في بيانه "أتينا ولا نحمل مسدسا، وسلاحنا الوحيد ملايين السودانيات والسودانيين الباحثين عن وطن جديد، أتينا من أجل السلام ورفضنا يعني رفض للسلام".

وعاد عرمان إلى السودان قبيل أيام، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أصدر ضده حكما غيابيا بالإعدام. وقبل عودته زار عرمان دولة الإمارات.

المعارضة ترفض الزيارت الاقيلمية للمجلس العسكري

أكدت المعارضة السودانية اليوم الخميس زيارات رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي لدول الإقليم معتبرةً بانها تحايل على ثورة الشعب.

وصرح القيادي في قوى الحرية والتغيير بابكر فيصل خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء:" إذا كان هدف تلك الزيارات هو الاستقواء بالخارج، وإقحام السودان في صراع المحاور الدولية، فهو أمر مرفوض بالنسبة لنا، ويعتبر تحايلًا على الثورة السودانية، مشددا رفض التدخل السافر من أي من دول الإقليم".

وشدد بابكر فيصل أن سيناريو النظام السابق يتكرر بإدخال السودان في الصراعات الدولية بزيارة البرهان لمصر والإمارات وجمهورية جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا، حيث أجرى مباحثات مع قادة تلك الدول تطرقت إلى تطورات الوضع في السودان، بينما زار نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" السعودية، والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب "روسيا اليوم".

قتيل وعدد من الجرحى بإطلاق نار في محيط الاعتصام

قالت لجنة أطباء السودان اليوم الخميس، وفقاً لما ورد عن فضائية "سكاي نيوز"، أن مواطن سوداني قتل بالرصاص الحي عند مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

