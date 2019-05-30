البرلمان الأوكراني يرفض استقالة رئيس الوزراء

رفض البرلمان الأوكراني الخميس استقالة رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان، بعدما قدمها الأسبوع الفائت إثر تسلم الرئيس الجديد منصبه، ما يعني بقاء الحكومة الحالية للاشهر المقبلة.

وأيد 97 نائباً فقط استقالة غرويسمان الذي تولى منصبه في أبريل 2016، علماً بأن العدد الأدنى المطلوب هو 226 نائباً.

وقال رئيس الوزراء (41 عاماً) "أشكركم". وكان أعلن قبل التصويت أنه مستعد لقبول أي قرار يتخذه النواب.

وقدم غرويسمان استقالته الأسبوع الفائت بسبب خلافات مع الرئيس الجديد فولوديمير زيلينسكي الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية.

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ثم أعلن نيته المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي حدد زيلينسكي موعدها في 21 تيوليو.

ولا يلزم القانون الأوكراني الحكومة أن تستقيل بعد انتخاب رئيس جديد، لكن هذا الامر يبقى ملزماً بعد انتخاب برلمان جديد.

وبذلك، تستمر الحكومة في ممارسة مهماتها بالوكالة، حتى تشكيل ائتلاف برلماني جديد يعين الحكومة الجديدة.