تحالف الشباب الثوري يطالب بكفاءات وطنية لقيادة الحكومة

دعا تحالف الشباب الثوري إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات وطنية تستوعب كلّ القوى السياسية، مستثنيًا الأحزاب التي شاركت في النظام البائد.

وطالب التحالف بحسب وكالة سونا للأنباء اليوم”الخميس” كلّ القوى السياسية وقوى إعلان الحرية والتغيير والمهنيين ومنظمات المجتمع المدني إلى العمل على تحقيق توافق سياسي يؤمن الثورة.

وأكّد التحالف الثوري أهمية القوات المسلّحة والقوات النظامية في المرحلة المقبلة لجهة أنّها شريك أصيل في التغيير الذي تمّ بعدما انحازن لإرادة الشعب السوداني، محذّرًا في الوقت ذاته من التصعيد غير المقبول لأنّه لا يؤدي إلى وفاق وطني.

وقال عضو اللجنة السياسية للتحالف رافع محمد علي إنّ أهدافهم تتمثّل في تحقيق وفاق وطني بين مكونات الشعب السوداني للمحافظة على مكتسبات البلاد واستقراره وحلّ كافة المشاكل التي تواجه المواطن.

ويعتصم آلاف من السودانيين في مقرّ القيادة العامة للجيش مطالبين بتسليم السلطة لحكومة مدنية، في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير أبريل المنصرم.