عرمان: تلقيتُ رسائل من حميدتي والبرهان لمغادرة السودان

كشف ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة الشعبية شمال/جناح عقار عن رفضه ست رسائل من المجلس العسكري الانتقالي تطالبه بمغادرة السودان.

وأوضح عرمان في بيان أن خمسا من الرسائل جاءت من نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، وسادسة من رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

والحركة الشعبية شمال هي حركة مسلحة تقاتل الحكومة السودانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ عام 2011.

وقال عرمان في بيانه "أتينا ولا نحمل مسدسا، وسلاحنا الوحيد ملايين السودانيات والسودانيين الباحثين عن وطن جديد، أتينا من أجل السلام ورفضنا يعني رفض للسلام".

وعاد عرمان إلى السودان قبيل أيام، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أصدر ضده حكما غيابيا بالإعدام. وقبل عودته زار عرمان دولة الإمارات.