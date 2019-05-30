رئيس "العسكري الانتقالي" يمثل السودان في قمتي مكة المكرمة

توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، على رأس وفد، إلى السعودية صباح اليوم الخميس، للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية. وقال المجلس العسكري في بيان إن زيارة البرهان للسعودية تأتي "تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمتين والتي تستضيفهما المملكة بمكة المكرمة يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من مايو الجاري".المجلس العسكري الانتقالي يمثل السودان في قمم مكة وأوضح البيان أنه من المنتظر أن يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش القمتين.

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