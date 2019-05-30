إستقرار أسعار السمسم السوداني عالمياً

استقر السمسم ( الأبيض) وارد السودان على 1600 دولار للطن المتري بالأسواق العالمية ،وذلك بحسب نشرة نقطة التجارة السودانية اليوم ، فيما بلغ سمسم أثيوبيا 1650 دولارا للطن متري، وبلغ سعر سمسم تنزانيا المخلوط 1480 دولارا للطن المتري، وسجل سمسم نيجيريا المخلوط 1480 دولارا للطن المتري وبلغ أعلى سعر لسمسم الهند الأبيض 1724.25 دولارا للطن المتري

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