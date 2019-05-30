توافد الزعماء العرب على مكة المكرمة للمشاركة في القمتين الطارئتين

بدأ الرؤساء والوفود الرسمية بالوصول إلى مطار جدة، تمهيدا للمشاركة في قمم مكة التي دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتنطلق في مكة المكرمة اليوم الخميس أعمال القمتين الطارئتين، الخليجية والعربية، وقمة دورية لمنظمة التعاون الإسلامي منتصف ليلة السبت، ومن المنتظر أن تكون المشاركة رفيعة المستوى، وبدأ توافد القادة والزعماء منذ الصباح على رأس الوفود.

ووصل إلى جدة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وقبل ساعات من القمم الخليجية والعربية والإسلامية، انتشرت أعلام عشرات الدول المشاركة في هذه القمم، على أعمدة الإنارة الخضراء والذهبية وسط الشوارع القريبة من المسجد الحرام، أهم مساجد المسلمين.

وتسعى السلطة المحلية في مكة إلى تجنب حدوث اختناقات مرورية خلال انعقاد القمم الثلاث في وقت يفضله المصلون عادة لزيارة الحرم المكي وبدء الصلوات والدعاء، بعيدا عن حرارة الشمس خلال ساعات النهار.

وقالت السلطات في إعلان موجه للمقيمين والزوار، إنه ستكون هناك 10 طرق بديلة في جدة ومكة لاستخدامها خلال انعقاد القمم للوصول إلى المسجد الحرام، داعية في المقابل إلى تجنب 6 طرق، وإلى استخدام حافلات النقل العام.