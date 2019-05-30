كشف قائمة منتخب الجزائر النهائية لكأس أمم إفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، قائمة منتخب "محاربي الصحراء" النهائية، التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا، المقررة بمصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

واختار جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، قائمة ضمت 23 لاعبا، وهم كالتالي:

في حراسة المرمى: رايس مبولحي، ألكسندر أوكيدجة، وعز الدين دوخة.

في خط الدفاع: مهدي زفان، يوسف عطال، محمد فارس، رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، رفيق حليش، مهدي تاهرات، وعيسى ماندي.

في خط الوسط: سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، علان قديورة، هاريس بلقبلة، ومهدي عبيدفي.

في خط الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، وإسلام سليماني.