كشف قائمة منتخب الجزائر النهائية لكأس أمم إفريقيا 2019

واختار جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، قائمة ضمت 23 لاعبا، وهم كالتالي:
في حراسة المرمى: رايس مبولحي، ألكسندر أوكيدجة، وعز الدين دوخة.
في خط الدفاع: مهدي زفان، يوسف عطال، محمد فارس، رامي بن سبعيني، جمال بن العمري، رفيق حليش، مهدي تاهرات، وعيسى ماندي.
في خط الوسط: سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر، هشام بوداوي، علان قديورة، هاريس بلقبلة، ومهدي عبيدفي.
في خط الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، وإسلام سليماني.
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