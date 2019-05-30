العملاق تشيك: أردت رفع الكأس ومن ثم التفكير بالخطوة التالية

صرح التشيكي المخضرم بيتر تشيك حارس مرمى فريق أرسنال، بأنه فخور بالأداء الذي قدمه في المباراة النهائية للدوري الأوروبي، أمس الأربعاء، رغم خسارة فريقه أمام جاره تشيلسي (1-4).

وقال المخضرم تشيك في تصريحات لقناة بي تي سبورت: "فخور بنفسي وبالأداء الذي قدمته اليوم، لأنه عندما تلعب المباراة الأخيرة في مسيرتك بنهائي أوروبي يكون هناك الكثير من الضغط".

وأضاف الحارس التشيكي: "من السهل القول إننا أنهينا الموسم دون ألقاب، ولكن يمكنني أن أؤكد للجميع أن العمل الذي أنجزناه في هذا الموسم سيجعلنا أقوى".

وألمح تشيك، البالغ من العمر 37 عاما، إلى استمراره في الملاعب، بقوله: "مستقبلي؟ أردت رفع الكأس، ومن ثم الجلوس والتفكير بالخطوة التالية. والآن حتى 30 يونيو المقبل أنا لاعب في صفوف أرسنال. ولن أتخذ أي قرارات".

وأعلن في وقت سابق أن المباراة النهائية للدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" 2019، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بين أرسنال وتشيلسي، ستكون الأخيرة في المسيرة الاحترافية لبيتر تشيك، وأن تشيلسي عرض عليه تولي منصب المدير الرياضي.

ودافع بيتر تشيك عن ألوان "البلوز" خلال الفترة من 2004 وحتى 2015، قبل انتقاله إلى صفوف جارة أرسنال.