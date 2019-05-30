العشائر الأردنية من وادي عربة إلى صفقة القرن.. بقلم خالد عياصرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ أن وقعت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، عام 1994، و اغلب من شاركوا فيها يتناوبون على كراسي المسؤولية، فهم ثمار للسلام و زقومه !

البعض منهم تحميه العشيرة، البعض منهم تحميه شبكة العلاقات الخارجية، لذا لم يك أحد قادر على انتقادهم .

هذه تنطبق على رئيس الوزراء الأردني والوزراء الصحفيين والكتاب الذين شاركوا وروجوا وكتبوا باعتبارها ضرورة وطنية، للخروج من الفشل المُتعل الذي أصاب الدولة وسمح بحصارها.

بل إن الدولة بذاتها شكلت مصدات حول الوفد المشارك، تَحول دون تلقيهم ضربات شعبية وإعلامية تشكيك بفعلتهم وسلامة موقفهم الوطني، فهل من عمل على المعاهدة أردني بحق، أم تراه خرج ولنقلب على تقاليدنا، وارتضى ان يكون من سواعد الهيكل ؟

تصنيع هذه الفئات جاء بصورتين، صورة عشائرية بحتة مرهوبة الجانب تحمي ابناءها الذين ساهموا في المعاهدة، تعتمد على عشيرته، تحميه و تذود عنه، لا يمكن التضحية به، وصورة مجموعة محمية بعلاقاتها الدولية المُحصنة لا يمكن المساس بها.

هؤلاء اعتبروا من نواصي الشرفاء في الاردن الشهامة والرجولة والشهداء، لم ينتقدهم أحد، لم يخوّنهم أحد. لتمر المرحلة بهدوء، فكانت وادي عربة جواز سفر عابر للحكومات ومطبخاً سياسياً هم مرجعياته التي لا يمكن التخلي عنها.

وعليه، ما الفرق بين رئيس وزراء شارك في محادثات السلام، وأحد عرابي مشروع الكونفدرالية وإحياء الضفة الغربية، وأحد سدنة معاهدة وادي عربة، وبين الذي يروج حالياً ويشارك في شرعنة صفقة القرن و ورشاتها، لخلط الأوراق لصالح إسرائيل وأمنها ؟

لا شك أن انتقاد وادي عربة موجود كمعاهدة ولكن بشكل خجول، لكن انتقاد من قام عليها غير مسموح، يدخل في باب الكفر العشائري، فالذي يحمي من طبع ووقع العشيرة وتساندها الدولة.

ولأننا كذلك، نخاف الانتقاد، ونهرب من قول الحقيقة، لن نحفل ولن تجرؤ على انتقاد من يريد المشاركة في ورشة البحرين ومن ثم القبول بصفقة القرن، باعتباره رئيساً للوزراء من أصول شرق أردنية، قادم من قلب عشائرها كأداة ” منح مجاني ” لمشروعية المشاركة، كما لن نستطيع انتقاد من يروج للمملكة الهاشمية الكبرى، أو الكونفدرالية، أو غيرها من مشاريع تجريف الهوية الأردنية، و التسوية الإقليمية، كما لن تستطيع انتقاد الساسة والوزراء والنواب والاعيان والكتاب والصحفيين الذين يطبلون لها، باعتبارها ضرورة وطنية ملحة.

فهل مطلوب من عشائرنا اليوم الإعلان عن موقفها وبرائتها ممن يوقع من ابنائها على شروط فنائها؟ لمنع أن تصير العشيرة وسيلة مشروعة لتطبيق غايات حزب ” إسرائيل في الأردن ” المرفوض شعبياًً.

الفعل ينطبق على صفقة وورشات القرن، وما يدور حولها من لغط، كما ورشة البحرين وأهدافها، ما يعني ضرورة إيجاد السُبل لمنع مشاركة أبناء الشعب تحت أي مسمى و مستوى، أكان قيادياً أم حكوميا صحفيا أم شعبيا، سيما وأن الأزمة الأردنية ليست عمودية تتعلق بالنظام و ” لاءاته الثلاث ” ومدى رفضه أو تقبله لها، بل عرضية ترتبط بتوجهات الحكومة التي ” قد ” تُرسل مبعوثاً عنها للمشاركة، وهنا مكمن الخطر، إذ أن الفعل يبعد الملامة عن القيادة، ويرميها بوجه الحكومة المكونة من أبناء العشائر الأردنية، تماماً كما كان سيناريو وادي عربة، فالذي وقع وقبل وشارك كان من أصول شرقية، والذي استقال من الحكومة ورفض المشاركة كان فلسطيناً من الضفة الغربية، وهذا يعني ان الرئيس القادم لابد وأن يكون أردنياً من صلب العشائر القوية.

فهل مطلوب من العشائر الشرق أردنية إعادة تنظيم صفوفها، بما يخدم مصالح بقاء الأردن كوطن، لا ككيان وظيفي ؟