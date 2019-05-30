أيها القادة المجتمعون في مكة المكرمة … القدس أمانة في أعناقكم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقد أخطأ العرب حين وافقوا في مؤتمر مدريد أن يتم تأجيل قضية القدس بدل أن تكون لب الصراع بدايته ونهايته . فالقدس ليست مدينة في وطن وإنما وطن لكل المسلمين في مدينة

إن شعار الصهيونية العالمية (أن لا قيمة لإسرائيل بدون أورشليم ولا معنى لأورشليم بدون الهيكل ) .

في مقابلة صحفية مع جولدا مائير رئيسة الوزراء الإسرائيلية تم توجيه سؤال إليها ما هو أسوأ يوم في حياتها فأجابت بعد تفكير عميق ( إن أسوأ يوم في حياتي هو اليوم الذي قام فيه اليهود بإحراق المسجد الأقصى ) لقد استغرب الصحفي من هذا الجواب فسألها عن أسعد يوم في حياتها فأجابت فورا وبدون أي تردد ( أسعد يوم في حياتي هو اليوم الذي لم يتجاوز رد فعل العرب على حادثة إحراق المسجد الأقصى عن التنديد حيث كنت أتوقع أن هذا الحادث هو نهاية إسرائيل )

منذ ذلك اليوم عرف اليهود أنه لا توجد خطوط حمراء عند العرب فاستباحوا كل شيء ليس في فلسطين فحسب بل في كل الوطن العربي .

( مشيئة الأقدار لا تردني . أنا الذي أغير الأقدار . يا أيها الثوار في القدس في الخليل في بيسان في الأغوار في بيت لحم حيث كنتم أيها الأحرار

تقدموا … تقدموا فقصة السلام مسرحية .. والعدل مسرحية .. إلى فلسطين طريق واحد … يمر من فوهة بندقية … رحم الله نزار قباني ) .

يا أولى القبلتين وثالث الحرمين يا مسرى الرسول ويا مسجداً تُشد اليه الرحال . يا مهد الأنبياء ومهبط الأديان من عيسى وموسى

كل الجيوش العربية التي حاربت من أجل فلسطين هي مشغولة الآن بقضايا داخلية بثورات شعبية وانقسامات طائفية وعرقية وحروب أهلية .

لقد أعلنت محطة (السي إن إن ) الأمريكية من خلال برنامج حول المعالم التاريخية أن هناك عشرة معالم تاريخية مهددة بالزوال في العالم وكان المسجد الأقصى أحد أهم هذه المعالم وانتهى البرنامج بعبارة (زوروا هذه الأماكن قبل أن تزول ) .

واليوم وقد تم تطبيق التقسيم الزماني والمكاني للقدس وإغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين الفلسطينيين حسب الأهواء الإسرائيلية وفتحه على مدار الساعة أمام المستوطن الإسرائيلي من أجل تغريب الإنسان الفلسطيني عن مقدساته وعن المسجد الأقصى .

لجنة القدس بل كل اللجان لم نسمع لها صوتا أو صدى . منظمة المؤتمر الإسلامي تحتضر حتى جامعة الدول العربية لم تدع إلى إجتماع قمة بإستثناء دعوة يتيمة من الأردن إلى الدول العربية والإسلامية للحفاظ على المقدسات في القدس

أيها الشعب العربي لماذا هذا الصمم ألا تسمع ؟؟ لماذا هذا العمى المزمن ألا ترى ؟؟ . ألا تقرأ وقد كانت أولى الكلمات الى سيد الخلق إقرأ..

لماذا هذا الصمت ؟؟ ألا تنطق ألا تصرخ صرخة الحرية أو حتى صرخة الألم هل استكنت يا أخي أم هل نسيت كيف تقاوم أم انك استسلمت للإستكانة بعد أن تعبت يداك وجفت الدموع في عينيك وتجلط الدم في عروقك وأخذت تستسلم للموت بهدؤ وحزن وألم

لماذا هذا السكوت لماذا هذا السكون ألا تستحق القدس من قبل العرب من قبل المسلمين معركة أخيرة ؟ .

أيها المرابطون أيها الشرفاء في ساحة الأقصى لا تنتظروا من العرب أو المسلمين شيئا فهي أمة نائمة .

وإنه لمن المؤلم حقا أننا بعد سنوات الإحتلال الطويلة ليست لدينا استراتيجية واضحة المعالم .

أخبروني ماذا نفعل إذا نفذ الصهاينة تهديداتهم فقاموا بتدمير المسجد الأقصى وهدمه هل نكتفي بدعوة مجلس الأمن إلى الإجتماع أم نكتفي بالدعوة إلى قمة عربية . لقد شاهدنا من قبل كما شاهدت جولدا مائير ردود الفعل العربية وردود الفعل الإسلامية حين تم إحراق المسجد الأقصى .

أيها الفلسطيني إغضب لا تستسلم ولا تركع .. فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين … إغضب فإن الناس حولك نائمون وكاذبون وعاهرون ومنتشون بسكرة العجز المهين .

إغضب إذا صليت في المسجد الأقصى أو عانقت كعبتك الشريفة مثل كل المؤمنين … إغضب فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين فالله لم يخلق أمة القرآن كي تستكين .

إغضب إذا لاحت أمامك صورة الكهان يبتسمون والدنيا خراب والمدى وطن حزين . إبصق على الشاشات إن لا حت أمامك صورة المتنطعين .

إغضب إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ باعت كل شيء … كل أرض … كل عرض … كل دين .. فإنك إن تركت الأرض عارية .. لسوف يضاجعها المقامر والمخنث والعميل وتجار الأوطان .

سافرتُ في كل العصور وما رأيتُ سوى العجب . ورأيتُ حربا بالكلام وبالأغاني والخطب .

ورأيتُ من سرق الشعوب ومن تواطأ ومن نهب . ورأيتُ من باع الضمير ومن تآمر ومن هرب . ورأيت كهانا بنوا أمجادهم بين العمالة والكذب ورأيتُ من جعل الخيانة قدس أقداس العرب. ورأيت تيجان الصفيح تفوق تيجان الذهب … إغضب إغضب إغضب … (الشاعر فاروق جويده) .

أسئلة لا تحتاج إلى إجابة:-

من هي الدولة التي لا زالت تحتل أراضي دول عربية منذ عام 1967 بقوة السلاح؟ .

من هي الدولة التي رفضت الإنصياع لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ولم يتخذ بحقها أي إجراء ؟ .

من هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليست لها حدود ؟ .

من هي الدولة التي أدخلت السلاح النووي إلى الشرق الأوسط وترفض الإنضمام إلى معاهدة الحد من إنتشار الأسلحة النووية ؟ .

من هي الدولة التي رفضت أن تخضع منشآتها النووية لأي تفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ؟

أين هي قرارات الأمم المتحدة الملقاة في سلة المهملات أين هي حقوق الإنسان والأطفال هم أول من يقتلون . لماذا هذا الصمت المطلق والمطبق حين يتعلق الأمر بفلسطين وأهل فلسطين ؟ .

من هي الدولة التي تخترق طائراتها المقاتلة حرمة أجواء الدول العربية المجاورة ؟ .

من هي الدولة التي ترسل عملاءها إلى دول العالم من أجل تنفيذ عمليات الإغتيال للقيادات الفلسطينية والقيادات العربية ؟ .

من هي الدولة التي شردت أكثر من مليوني لاجىء خارج أرضهم ولا تسمح لهم بالعودة إلى وطنهم “

من هي الدولة التي تصادر الأراضي والمساكن ولا تعوض أصحاب الأرض عن حقوقهم ؟ .

من هي الدولة التي اغتالت أحد موظفي الأمم المتحدة الكبار وتمت مكافأة الذي أعطى أمر الإغتيال بتعيينه رئيسا لوزراء إسرائيل ؟ .

من هي الدولة التي قامت بمهاجمة سفينة التجسس الأمريكية ( ليبرتي) عام 1967 في المياه الدولية وقتلت 34 بحاراً أمريكيا وجرحت 171 بحار ؟ .

من هي الدولة التي جندت الجاسوس الأمريكي جوناثان بولارد وقامت بتمرير الوثائق الأمريكية السرية إلى الإتحاد السوفياتي ؟ .

من هي الدولة التي أعطت بعض القتلة الأمريكيين الحماية بعد هروبهم من الولايات المتحدة ورفضت إعادتهم وتسليمهم إلى القضاء الأمريكي ؟ .

من هي الدولة التي استهدفت أحد مخيمات الأمم المتحدة (قنا) في لبنان وقتلت 103 طفلا وإمرأة ؟ .

من هي الدولة التي تحدت 69 قراراً صادراً عن مجلس الأمن ورفضت تطبيق أي قرار ؟ .

من هي الدولة التي قامت الولايات المتحدة من أجلها باستخدام حقها في التصويت ( الفيتو) وأبطلت من أجلها المئات من قرارات مجلس الأمن ؟ .

من هي الدولة التي تتلقى ما مجموعه ثلث المساعدات الأمريكية المالية والعسكرية والتي تحتل المركز 16 بين أغنى الدول في العالم ؟ .

من هي الدولة التي تتلقى المساعدات العسكرية الأمريكية ذات التقنية العالية ورغم ذلك تبيع هذه التقنية إلى الصين ؟ .

من هي الدولة التي يعلن رئيس وزرائها رفضه لكل توصيات دول العالم بل ويصرح ” ألا تهتموا لما تقوله الإدارة الأمريكية لأننا نسيطر على الولايات المتحدة” ؟ .

من هي الدولة التي تقوم باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا على المدنيين العزل ومن هي الدولة التي تحرق الفلسطينيين أطفالا ونساء ورجال وهم في منازلهم نائمين ؟ .

من هي الدولة التي تعهدت بوقف المستعمرات في أوسلو ولكنها استمرت ببناء ما يزيد على 1500 مستعمرة ؟ . وبلغ تعداد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية وحدها 900ما يزيد على المليون مستوطن ؟ .

من هي الدولة التي قامت بقتل أكثر من 400 معارض سياسي خلال الأعوام الماضية ؟ .

من هي الدولة التي خرقت كل الإتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف وقامت بفرض سياسة العقاب الجماعي على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وغزة ؟ .

من هي الدولة التي قامت بتدمير المساجد والمستشفيات والمدارس والبيوت وشردت السكان تحت ستار سياسة مكافحة الإرهاب بدل الإعتراف بحق الشعب في مقاومة الإحتلال ؟ .

من هي الدولة التي اعترضت طريق سيارات الإسعاف ولم تسمح بوصول النساء الحوامل والمصابين إلى المستشفيات

من هي دولة الإرهاب في الشرق الأوسط تبعا لتعريف الموسوعة السياسية ( إن أقسى أنواع الإرهاب هو الإحتلال العسكري)

من هي الدولة التي أصدرت حكما بحق أحد الأسرى الفلسطينيين بالسجن المؤبد لمقاومته الإحتلال 35 مرة إضافة إلى خمسين سنة أي أن مجموع سنوات الحكم هي (3515) سنة ؟ .

من هي الدولة المحتلة التي تمنع الشباب المصلين الفلسطينيين أصحاب الحق الشرعيين من الصلاة في المسجد الأقصى ؟ .

من هي الدولة التي احتلت عاصمة إحدى الدول العربية وأشرفت على مجازر صبرا وشاتيلا ؟ .

إن إعلان اليونسكو ” منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة” على موقعها الرسمي اعتبار القدس عاصمة إسرائيل هو صفعة في وجه الأمة العربية والإسلامية واستخفاف بكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وهو قمة المكتسبات التي تسعى لتحقيقها إسرائيل ولا نفهم كيف أن منظمة تابعة للأمم المتحدة تخالف قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القسم الشرقي لمدينة القدس يقع تحت الإحتلال ؟ .

إن لاءات نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي وأمام العالم بأسره إهانة وإن عدم توحد الفصائل الفلسطينية خيانة.

لماذا يتم تكريم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ويتم إطلاق اسمه على موقع استيطاني جديد يربط مدينة القدس بتجمع مستوطنة ” معاليه أدوميم” ولماذا يعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أنه صهيوني وأن إسرائيل تعتبر ضرورية لأمن اليهود حول العالم ؟ .

من هي الدولة التي تجابه حجارة الأطفال بالرصاص الحي ؟ .

من هي الدولة المحتلة التي أعلنت ضم مرتفعات الجولان السورية ووضعها تحت السيادة الإسرائيلية ؟ .

يا تلاميذ فلسطين علمونا بعض ما عندكم فنحن قد نسينا

علمونا كي نكون رجالا فلدينا الرجال قد صاروا عجينا

علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ماساً ثمينا

يا تلاميذ فلسطين لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا

نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا

حقائق مؤلمة:

في المخطط الثاني لمدينة القدس عام 1946 توزعت ملكية الأراضي في القدس كما يلي

1: أملاك عربية 40%

2: أملاك يهودية 26.1%

3: أملاك مسيحية 13.86%

4: أملاك حكومية وبلدية 2.9%

5: طرق سكك حديدية 17.12%

وفي نهاية عام 1948 كانت القدس قد تقسمت الى قسمين وتوزعت حدودها نتيجة لخط وقف إطلاق النار الى

1: مناطق فلسطينية تحت السيطرة الأردنية 11.48%

2: مناطق فلسطينية محتلة من قبل إسرائيل 84.12%

3: مناطق حرام ومناطق للأمم المتحدة 4.40%

وبعد حرب 1967 احتلت اسرائيل شرق القدس العربية وبدأت خطوات تهويد المدينة فبدأت في التخطيط الإستراتيجي القائم على زرع ثلاثة أطواق استيطانية الطوق الأول يطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة والثاني يطوق الأحياء العربية في القدس والثالث يطوق القرى العربية المحيطة بالقدس.

فبعد الإعلان عن توسيع حدود بلدية القدس بتاريخ 28/6/ 1967 تم رسم حدود البلدية لتضم أراضي 28 قرية عربية وإخراج جميع التجمعات السكانية العربية وبدأت الجرافات الإسرائيلية في رسم المعالم في تهويد القدس فتحولت المباني اليهودية الى مراكز عسكرية بنيت لتكون جداراً عاليا أمام الجانب العربي لتكون في مواجهة المنطقة العربية وعلى طول خط الهدنة

كما تم إنشاء عدد كبير من الأحياء الإستيطانية والمستوطنات على رؤوس التلال والأودية التي يسهل الدفاع عنها وعلى أنقاض ما هدم من أحياء وقرى عربية وما تم اغتصابه من الأراضي الفلسطينية

فأقيم في الجهة الشمالية من القدس حي أشكلول ملاصقا لحي الشيخ جراح وأقيم على جبل سكوبس والتلة الفرنسية حي شابيرا الإستيطاني . إضافة الى تجمع استيطاني كبير على جبل الزيتون وتجمع آخر باسم راموت على أراضي النبي صموئيل ومستوطنة بإسم عتاروت على أراضي الرام وبيت حنينا كما أقيم حيان على أراضي جبل المكبر وأقيم تجمع حي ثالث بإسم جيلا على أراضي بيت صفافا ثم عادت البلدية في القدس لتقر بناء حيين استيطانيين على أراضي الشيخ جراح وعلى القسم الأوسط من جبل المشارف

كما تم زرع عدد كبير من المستوطنات في الطوق الثالث على أراضي قرى يالو وعمواس وبيت نوبا وجبل المكبر وصور باهر وشعفاط وعناتا والخان الأحمر ومخماس والرادار

ولا تتوقف حدود المستوطنات اليهودية عند الشكل الذي أقيمت عليه بل هي في نشاط توسعي دائم يقابلها الإعلان عن مساحات خضراء داخل وحول الأحياء العربية وفي وسط المدينة يتم هدم البيوت فيها ويتم تفريغها من سكانها الفلسطينيين عن طريق سحب الهويات والتهجير . وبعد عمليات المصادرة والشراء والتحويل الى القضاء وفرض الرسوم والمخالفات المفبركة وفتح الطرق والخدمات والبناء ضمن الأحياء العربية. أصبح الفلسطينيون في القدس العربية يشكلون الأقلية القابضة على الجمر يعيشون خلف القضبان والأسلاك الشائكة وبعد أن كانوا يسيطرون على 100% من الأراضي العربية عام 1967 أصبحوا يسيطرون على 21% من الأاضي العربية عام 1995.

وفي عام 1992 تم الإعلان عن المشروع الإستطاني الجديد والذي يحمل اسم ” بوابات شارون ” وهو يشمل بناء 500 وحدة استيطانية أسفل بيت العفيفي حتى مدرسة المأمونية الجديدة وبناء 900 وحدة ما بين شارع وادي الجوز والمنطقة الصناعية والشيخ جراح . وبناء 400 وحدة في وقف السعديات باتجاه محطة الديسي وبناء مستوطنة عند تقاطع رامات إشكول ووادي الجوز – رام الله . ويتحدث المشروع عن شق الشوارع للوصل بين الأحياء الإستيطانية مما يساهم في تفتيت التجمعات والأحياء العربية بشكل شبه نهائي

وبعد اتفاق أوسلو جرت مصادرة واسعة لأراضي داخل القدس وتم تحويل عشرة آلاف دونم منها لصالح الإستيطان ونحو ثلاثين ألف دونم لأغراض عسكرية ومحميات طبيعية تشكل احتياطا للإستيطان.

ومع حلول عام 1996 كان قد جرى بناء إحدى عشرة ألف وحدة سكنية للمستوطنين في القدس وحولها كما تم الإعلان عن خطة جديدة تخترق هذه المرة الأحياء العربية من الداخل حيث يتم توسيع رقعة الإستيطان في سلوان المتاخمة لسور البلدة القديمة ومنطقة أم حورون داخل حي الشيخ جراح وفي منطقة راس العامود وهو يحقق وصلا بين البؤر الإستيطانية في البلدة القديمة والمستوطنات والأحياء الإستيطانية خارج القدس.

ولم يكتف الإسرائيليون بأسر الأقصى والصخرة المشرفة والمباشرة في عمليات الحفر والبحث عن الهيكل . وإنما أحكموا السيطرة عليها من الخارج وأصبحت الطيور غريبة في الأوطان. كما عمدت الى شراء بعض الأراضي التابعة لعدد من الكنائس داخل القدس .

ومن المؤلم أن نسبة الفلسطينيين لليهود في القدس لا تتجاوز 22% وهي تتقلص بشكل كبير حتى أن الدراسات تشير أن عدد الفلسطينيين عام 2020 لن يتجاوز 10% .

وتمثل هذه المشاريع 15% من الأراضي العربية أي أن ما تبقى في اليد العربية يمثل 6% حتى ما تبقى لا زال خاضعا الى أقسى أنواع قوانين التخطيط والقيود على رخص البناء ومصادرة الأراضي فلا يصرح للفلسطيني ببناء أي بناء يزيد على ثلاثة طوابق بينما يسمح لليهودي ببناء ثمانية طوابق

لقد تم تدمير حي المغاربة و الكثير الكثير من الأحياء العربية لتستمر قائمة الإستيطان مستوطنة وراء مستوطنة وتستمر قائمة الإستيطان من النبي يعقوب وراموت وجيلو ( تم بناؤها على اعتبار أنها أملاك غائبين وهي من أكبر المستعمرات وتشرف على بيت جالا وبيت لحم) وتلبيوت الشرقية ( كانت هذه الأرض خاضعة لقوات مراقبة الهدنة وتم الحصول عليها من الأمم المتحدة) ومعلوت دفنا ( أقيمت على الأراضي التي صودرت من العائلات العربية المقدسية ) والجامعة العبرية وشعفاط ورامات اشكول ( أول المستعمرات التي بنيت مع مستعمرة جبعات همفتار للسيطرة على الشارع العام الواصل بين القدس ورام الله ) ومستعمرتا بسجات زئيف وبسجات عومر( اللتين أقيمتا على أراضي قرى بيت حنينا حزما وعناتا) وعطروت وجبعات هماتوس ( التي أقيمت على أراض تعود ملكيتها الى قرية بيت صفافا ومدينة بيت جالا) ومستعمرة هار حوماه ( تم استملاك أراضي القرى العربية صور باهر . أم طوبا وبيت ساحور) ومستعمرة التلة الفلسطينية والتي تعتبر من اوائل المستعمرات التي أنشئت في القدس والتي أقيمت على أراضي قريتي لفتا وشعفاط ) ومستعمرة مشروع ماميلا ( قرية داوود) بنيت في المنطقة الحرام كي يتم دمج القدس الشرقية بالقدس العربية. وتم تحويل إسم حي سلوان إلى ( عير دافيد ) مدينة داوود وشرع الصهاينة ببناء منازل لليهود بعد أن تم هدم 400 منزل لسكان القدس الفلسطينيين وهناك أكثر من 2200 منزل فلسطيني مهدد بالهدم بحجة البناء غير المرخص .

لقد نصبوا ما سموه بشمعدان الهيكل بالقرب من المسجد الأقصى أمام باب المغاربة استعدادا لنقله داخل الهيكل الثالث المزعوم وتم إنهيار طريق باب المغاربة بسبب الحفريات المتواصلة .

لقد بلغ عدد المواقع والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية في نهاية عام 2018 / 1500 موقعا . أما عدد المستوطنين المستعمرين فلقد تجاوز المليون مستوطن .

إن جدار الظلم الصهيوني سوف يمتد 780 كيلومتر وأن مساحة الأراضي الفلسطسينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار والخط الأخضر بلغت 680 كيلو متر مربع . ويحرم الجدار العنصري الصهيوني أكثر من 50 ألف من حملة الهوية المقدسية من الإقامة بمدينة القدس .

لقد وضعت الحكومة الصهيونية وبلدية الإحتلال في مدينة القدس مشروعا استيطانيا خطيرا من أجل السيطرة على المسجد الأقصى ومقبرة باب الرحمة وباب الأسباط والإلتفاف على إدارة الأوقاف الإسلامية لنزع صلاحياتها في المسجد الأقصى وإنشاء إدارة مشتركة صهيونية مسيحية ( إسلامية) تمكن الصهاينة من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه وبناء هيكل نموذجي بين قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى المبارك وتطبيق التقسيم الزماني والمكاني للقدس وإغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين الفلسطينيين وفتحه على مدار الساعة أمام المستوطنين اليهود والسواح الأجانب .

إن ما ينطبق على مدينة القدس ينطبق على كل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويستمر البناء في الجانب الإسرائيلي ببناء الجدار على الحدود الأردنية وتستمر المأساة في الجانب العربي وتذوب القدس والأمة العربية تعيش شتاء الثورات بينما تعيش المنظمة وحماس جحيم الإنقسام ويدفع الشعب الفلسطيني الثمن.