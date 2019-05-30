ثورة وعي…” أنا اسكافي مُضرب”…اذن انا اثور…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فيُّ مَحله الصغيّر بسُوق أم درمان اتخذ مِنه موقعاً لممارسة مهنة ورثها عن والده ظل شامخاً لعشرين عاماً أذاقته المحلية خلالها المُر، خَط “اسحاق” بما تعلمه من أحرف على قطعة ” جلد ” يستخدمها في صناعة الأحذية، وحرص على أنّ يكون ما دونه عريضاً واضحاً كعين الشمس مُنتصف النهار ” أنا إسكافي مُضرب عن العمل ” .

ثورة وعي

وزيّ ما قال حميدة في مطلع قصيدته ” قوم ياخالْ : ” عُمال البلد أم خير ياخالْ، صحي الكُدّاح .. الوين ترتاح .. والحال بطالْ، صحي التربال .. والأرض الطيبة الكم خاواها وضادا النالْ، اليوت شغال في نهارو وليل … منهوك الحيل تحت الراسمالْ … الخ “نهض وقام ” اسحاق “، نهار أمس عَز الهجير والناس صيام، مُلبياً نَداء الوطن _ كما اسماه _ هو وأبناء مهنته، مطالبين بتسليم الحكم لحكومة مدنية، تضمن في مقامها الأول تنفيذ احكام صارمة ضد من قتل المعتصمين والثوار، خاصة وهم صائمين، وقالها باستغراب ( كيف تقتل زول في رمضان )؟!، نُريد حكومة تجيب لينا حقهم. وعن رأيه في قوى الحرية والتغيير، قال

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