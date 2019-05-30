يبدأ اليوم تفويج المركبات إلى جميع الولايات لقضاء عطلة عيد الفطر، فيما سيبدأ التفويج العكسي ثالث أيام العيد بحسب ما أعلنت الإدارة العامة للمرور. وبحسب السوداني أكد مدير دائرة المرور السريع النذير عمر الجاهزية التامة للتفويج بعد أنه تم تجهيز عدد كافٍ من الضباط بلغ عددهم “184”، و”1983″ ضابط صف، فيما بلغ عدد الدوريات “284” بجانب توفير”29″ سيارة إسعاف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة (184) ضابطا و (1983) فرد شرطة .. بدء تفويج المركبات إلى الولايات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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