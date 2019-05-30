بالصور : البرهان يصل مدينة جدة السعودية

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وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى مدينة جدة السعودية، يوم الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي اللتين ستعقدان في مكة المكرمة.
واستقبل البرهان بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم وعدد من المسؤولين السعوديين.
وبحسب الشروق تستضيف مكة المكرمة يوم الثلاثين والحادي والثلاثين من شهر مايو الحالي القمتين العربية والإسلامية.
ومن المنتظر أن يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش القمتين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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