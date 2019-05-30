قوى الحرية تدين الاعتداء على الموظفين وتهدد بإضراب مفتوح

قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله، أن هجوم قوات الدعم السريع على البنك المركزي فرع الخرطوم ومكاتب الكهرباء بالرياض يعكس نزوع المجلس العسكري نحو فرض الوصاية وعدم احترام القانون والتعامل خارج الأطر المؤسسية، وشدد على أن ذلك الهجوم يؤكد أكثر من أي وقت مضى ضرورة الإسراع في تسليم السلطة لحكومة مدنية.

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في وقت هدد خلف الله بتصعيد الإضراب المحدود إلى إضراب مفتوح، وقال خلف الله حسب صحيفة الجريدة أمس، إنه لو كانت السلطة الحاكمة مدنية لقامت بتطبيق القانون على القوات التي اقتحمت المركزي ومكاتب الكهرباء بالرياض، وحول الإضراب أوضح: “أعلنا إضراب عام محدود لمدة يومين، وأكدنا قبل وبعد الإضراب استعدادنا لحسم النقاط العالقة ونحن على استعداد لاستئناف التفاوض وحقنا الذي لن نتنازل عنه مجلس سيادة بأغلبية مدنية ورئاسة دورية”.

واعتبر أن أمام المجلس العسكري فرصة تاريخية للانحياز للشعب بتسليمه السلطة، واستدرك قائلاً: “ما عدا ذلك إضراب محدود”، ووصف الإضراب الذي نفذ بأنه قنبلة ضوئية، إذا استجاب أصبح أقرب للثورة ولروحها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)