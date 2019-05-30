مئات الموظفين يسيرون مواكب تضامن مع البنك المركزي

سير المئات من موظفي البنوك والمصارف بالإضافة لعدد من الشركات مواكب إلى مقر بنك السودان المركزي بالمقرن أمس، تضامناً مع موظفي بنك السودان الذين تم الاعتداء عليهم من قبل قوات الدعم السريع أمس الأول، واعترضوا على عدم تقديم المجلس العسكري رسالة اعتذار عن الاعتداء من قبل قواته لموظفي البنك.

وقال عضو اللجنة التسييرية لنقابة بنك السودان المركزي بشير حامد عبد الله حسب صحيفة الجريدة أمس، أن محافظ بنك السودان المركزي يباشر مهامه واجتمع مع موظفي البنك وأمن على كل مطالبهم.

Advertisements

ومن جهته أكد الموظف ببنك السودان المركزي حسام عمر أن البنك سيباشر عمله في يومي الجمعة والسبت وفي المساء حتى لا يتضرر المواطنون، وقال: “ما عايزين نأثر على المواطنين”. وأوضح أن الوعد تم بحضور المحافظ واجتماعه بمنسوبيه وأمن كل موظفي البنك على أنهم مع مصالح الشعب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)