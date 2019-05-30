مواطنون يحطمون إدارة الكهرباء ووزارة المالية بالنيل الأزرق

هاجم مواطنو أحياء بانت والهجرة وأركويت بولاية النيل الأزرق أمس مباني إدارة الكهرباء بالدمازين ووزارة المالية وقاموا بإتلافهم وتحطيم إدارة الكهرباء تماماً وذلك احتجاجاً على انقطاع الماء عن تلك الأحياء التي دخلت شهرها الثاني.

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وقال شاهد عيان حسب صحيفة آخر لحظة أمس، بأن المواطنين ظلوا يعانون من قطوعات مستمرة في خدمات المياه، وقد تقدموا بشكاوى متكررة لإدارة الكهرباء والتي لم تحرك ساكناً تجاه حل الأزمة الأمر الذي أدى إلى تذمر المواطنين وقرروا الهجوم على إدارة الكهرباء وقاموا بتحطيم وإتلاف مباني وزارة المالية، مبيناً أن قوة مشتركة تحركت نحو بعض المؤسسات وقامت بتأمين المباني، وفي الوقت نفسه تم القبض على بعض الذين هاجموا مبنى إدارة الكهرباء وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)